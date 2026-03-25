3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Иран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои
Автор:Редакция news.by
Иран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул для этого свои условия, сообщает телеканал Press TV. Тегеран настаивает на том, чтобы навязанный ему конфликт завершился на его условиях, в том числе это касается временных рамок.
До этого газета The New York Times сообщала, что Штаты передали Исламской Республике план из 15 пунктов по завершению боевых действий.
Но надежда на скорейшие переговоры сохраняется. Встреча между американскими и иранскими представителями, по словам главы МАГАТЭ, может пройти в Исламабаде на выходных. Рафаэль Гросси предположил, что на этот раз будет максимально широкий круг тем для обсуждения.