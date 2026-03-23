Иран отрицает проведение переговоров с США
Следим за развитием событий на Ближнем Востоке. Иранские военные атаковали авиабазу США в Иордании, где находились истребители F-35 и F-15.
Тем временем председатель иранского парламента заявил, что Тегеран не проводил переговоры с Вашингтоном, а фейки в новостях используются как попытка повлиять на рынок энергоресурсов. Представитель иранского МИД, в свою очередь, уточнил, что страна не вела переговоры с США, но получала послания через посредников о желании урегулировать конфликт.
Также американскую сторону предупредили о тяжелых последствиях любых атак на критическую инфраструктуру и о готовности дать решительный ответ. Он подчеркнул, что позиция Тегерана по поводу Ормузского пролива и условий окончания конфликта не изменилась.
Цены на нефть обрушились после слов Трампа об Иране
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры и отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
После этих слов президента США, по данным агентства Bloomberg, фьючерсы на нефть Brent упали на 14 %. Сейчас баррель торгуется на уровне 97 долларов. Напомним, до начала иранского конфликта нефть стоила 73 доллара за баррель. ЕС сегодня принял решение 26 марта провести экстренное заседание по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности. Напомним, стоимость газа на рынке Европы теперь доходит до 730 долларов за тысячу кубометров.