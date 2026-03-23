Иран отрицает проведение переговоров с США

Следим за развитием событий на Ближнем Востоке. Иранские военные атаковали авиабазу США в Иордании, где находились истребители F-35 и F-15.

Тем временем председатель иранского парламента заявил, что Тегеран не проводил переговоры с Вашингтоном, а фейки в новостях используются как попытка повлиять на рынок энергоресурсов. Представитель иранского МИД, в свою очередь, уточнил, что страна не вела переговоры с США, но получала послания через посредников о желании урегулировать конфликт.

Также американскую сторону предупредили о тяжелых последствиях любых атак на критическую инфраструктуру и о готовности дать решительный ответ. Он подчеркнул, что позиция Тегерана по поводу Ормузского пролива и условий окончания конфликта не изменилась.

Цены на нефть обрушились после слов Трампа об Иране

Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры и отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.