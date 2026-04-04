Иран отверг предложение США о перемирии на 48 часов

Иран отверг предложение США о 48-часовом перемирии, которое выдвинул Вашингтон. Тегеран предпочел ответить ударами на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars. Информацию подтверждает и американская Wall Street Journal. Газета пишет: текущий раунд усилий стран региона во главе с Пакистаном по достижению прекращения огня зашел в тупик.

В Тегеране заявили, что не намерены встречаться с американскими официальными лицами в Исламабаде в ближайшие дни, и подчеркнули, что нынешние требования США являются неприемлемыми. Вместе с тем посредники заявили изданию, что Турция и Египет все еще пытаются найти решение проблемы и новое место для встречи, которым могли бы стать Доха или Стамбул.