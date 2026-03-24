Иран выдвинул свои условия США
Тегеран заинтересован не во временном прекращении огня, а в полноценном мирном соглашении, а также в гарантиях невозобновления атак в будущем со стороны США и Израиля. Как пишет The New York Times, такие требования озвучил глава МИД Ирана Аббас Аракчи спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.
Собеседники газеты утверждают, что Тегеран также хочет добиться отмены ряда экономических санкций.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал Пентагону на 5 дней отложить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Ирана. Однако 24 марта под удар попали здание газового управления и станция регулирования давления газа в Исфахане, а также газопровод на электростанции в городе Хорремшехр. СМИ не уточнили, были ли это израильские удары или американские. Иран в свою очередь совершил ракетную атаку по центральным районам Израиля. Есть пострадавшие.