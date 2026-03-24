Иран выдвинул свои условия США

Тегеран заинтересован не во временном прекращении огня, а в полноценном мирном соглашении, а также в гарантиях невозобновления атак в будущем со стороны США и Израиля. Как пишет The New York Times, такие требования озвучил глава МИД Ирана Аббас Аракчи спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал Пентагону на 5 дней отложить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Ирана. Однако 24 марта под удар попали здание газового управления и станция регулирования давления газа в Исфахане, а также газопровод на электростанции в городе Хорремшехр. СМИ не уточнили, были ли это израильские удары или американские. Иран в свою очередь совершил ракетную атаку по центральным районам Израиля. Есть пострадавшие.