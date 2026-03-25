Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

пуск ракеты

Вооруженные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари, сообщает агентство Tasnim.

"Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их", - утверждает он.

Зольфакари также призвал всех жителей стран ближневосточного региона сообщать о местах укрытия военнослужащих США, а также "требовать их изгнания ради собственной безопасности".

