3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Вооруженные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари, сообщает агентство Tasnim.
"Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их", - утверждает он.
Зольфакари также призвал всех жителей стран ближневосточного региона сообщать о местах укрытия военнослужащих США, а также "требовать их изгнания ради собственной безопасности".