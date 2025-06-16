Иранская ракета попала в израильский город Петах-Тиква

Полыхающая точка планеты. Конфликт на Ближнем Востоке находится в острой фазе. Стороны продолжают обмениваться ударами. В Сети появились кадры попадания иранской ракеты в израильский город Петах-Тиква. Израиль в свою очередь нанес удар по штаб-квартире иранского телевидения.

По данным The Wall Street Journal, Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через арабских посредников. Авторы материала ссылаются на заявления официальных лиц Ближнего Востока и Европы. В то же время агентство Tasnim сообщает, что если Израиль продолжит наносить удары по иранскому населению, Иран атакует жилые кварталы и военные объекты Израиля.

Эсмаил Багаи, представитель МИД Ирана:

"Это акт агрессии - ни словом больше, ни словом меньше. Военный акт агрессии не должен быть оправдан никаким образом. Любые разговоры о переговорах, безусловно, бессмысленны в нынешних обстоятельствах. Как я уже сказал, должна быть четкая позиция. Соединенные Штаты как постоянный член Совета Безопасности ООН обязаны признать эту агрессию и осудить ее".

Появились сообщения о готовности Вашингтона отправить в Израиль свои самолеты, а также о том, что Пакистан наладил оружейные поставки в Иран. Тегеран уже заявил, что вплоть до прекращения израильских атак никаких переговоров вести не будет. В свою очередь глава Еврокомиссии сообщила, что провела разговор с Нетаньяху, в ходе которого она подчеркнула право Израиля на самооборону.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Мы с глубоким беспокойством следим за ситуацией, сложившейся после израильских ударов по Ирану и ответных действий Тегерана. Я разговаривала с премьер-министром Нетаньяху. Я подтвердила приверженность Европы миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте Израиль имеет право на самооборону. Иран является основным источником нестабильности в регионе, мы всегда были предельно ясны. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия".