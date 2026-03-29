Иранцы почтили память верховного лидера

Жители Исламской Республики накануне вышли на улицы в память о погибшем верховном лидере Ирана. Акция скорби по аятолле Али Хаменеи объединила тысячи иранцев.

Люди собрались, несмотря на угрозу вражеских ракетных атак. Держали в руках флаги республики и портреты убитого верховного лидера. Многие не могли сдержать слез.

Это политическое убийство осудили во многих странах планеты, подчеркнув, что "охота на лидеров суверенных государств" неприемлема для цивилизованного мира и грубо нарушает международное право.

