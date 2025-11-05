3.68 BYN


Иск против Трампа: американцы требуют возобновления продовольственной помощи
Автор:Редакция news.by
Малоимущие американцы подали коллективный иску в суд на администрацию президента США, требуя оказания продовольственной помощи, пишет Bloomberg.
Белый дом предупреждал, что из-за шатдауна программа будет выполняться частично и с задержками. Однако малоимущие требуют предоставлять пособия в полном объеме и своевременно.
Ранее сообщалось, что из-за приостановки оказания продовольственной помощи пострадают более 40 млн американцев.