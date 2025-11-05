Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Иск против Трампа: американцы требуют возобновления продовольственной помощи

Малоимущие американцы подали коллективный иску в суд на администрацию президента США, требуя оказания продовольственной помощи, пишет Bloomberg.

Белый дом предупреждал, что из-за шатдауна программа будет выполняться частично и с задержками. Однако малоимущие требуют предоставлять пособия в полном объеме и своевременно.

Ранее сообщалось, что из-за приостановки оказания продовольственной помощи пострадают более 40 млн американцев.

Разделы:

В миреСША

Теги:

искСШАБелый домДональд Трамп