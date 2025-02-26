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Исключительный случай. Трамп выступил перед Конгрессом с исторической речью
"Америка снова в деле" - именно так Дональд Трамп начал свое выступление перед Конгрессом. Обычно такие мероприятия проводятся к концу первого года на посту, но этот случай исключительный.
Президент США заявил, что за полтора месяца у власти добился большего, чем большинство администраций за все время, добавив, что это только начало, однако для демократов у него нет хороших новостей.
Дональд Трамп, президент США:
"Я смотрю на демократов передо мной и понимаю, что мне нечего сказать, чтобы сделать их счастливыми, или чтобы они встали, улыбнулись и поаплодировали. Я могу найти лекарство от ужасной болезни, остановить преступления. А эти люди не встанут и не поаплодируют, несмотря ни на что. Это очень грустно, так быть не должно".
С самого начала выступления представители Демократической партии пытались сорвать его речь. В результате спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал всех к порядку и пригрозил удалить из зала тех, кто пытается сорвать выступление. Не прошло и 10 минут с начала мероприятия, как из зала вывели первого демократа, нарушавшего порядок.