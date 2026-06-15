Италия желает вернуться к ядерной энергетике

Италия возвращается к ядерной энергетике спустя почти 40 лет запрета. Нижняя палата парламента одобрила исторический законопроект правительства премьер-министра Джорджи Мелони, закладывающий правовую основу для возрождения мирного атома.

Главными факторами стали стремление снизить самые высокие в ЕС счета за свет, избавиться от критической зависимости от импорта газа и выполнить климатические цели Евросоюза по декарбонизации. Окончательное утверждение документа сенатом ожидается до конца июля 2026-го.

При этом страна намерена отказаться от строительства классических крупных АЭС. Ставка делается исключительно на новые малые модульные реакторы и технологии четвертого поколения. Первые работающие реакторы планируют запустить к 2034-2035 годам. К 2050-му мирный атом должен обеспечивать до 22 % потребностей страны в электроэнергии.