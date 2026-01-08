Из парижской декларации по Украине убрали ключевые обязательства США

Подписанная 6 января в Париже декларация о гарантиях безопасности для Украины была существенно сокращена. Из финальной версии исключили несколько пунктов, касающихся участия США. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что соответствующий документ предусматривает лишь содействие Вашингтона в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. В итоговом тексте отсутствует упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом для обеспечения сдерживания. Помимо этого отсутствует пункт, по которому Америка обязалась бы поддержать многонациональные силы в случае нападения на них и помочь разведкой и логистикой.