Из парижской декларации по Украине убрали ключевые обязательства США
Автор:Редакция news.by
Подписанная 6 января в Париже декларация о гарантиях безопасности для Украины была существенно сокращена. Из финальной версии исключили несколько пунктов, касающихся участия США. Об этом сообщает Politico.
Утверждается, что соответствующий документ предусматривает лишь содействие Вашингтона в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. В итоговом тексте отсутствует упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом для обеспечения сдерживания. Помимо этого отсутствует пункт, по которому Америка обязалась бы поддержать многонациональные силы в случае нападения на них и помочь разведкой и логистикой.
Впрочем, даже это не помогло, США декларацию не подписали, сообщают европейские СМИ.