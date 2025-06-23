Из союзников - в панов: как в Польше превратили украинских беженцев в дешевую рабсилу

Всего три года назад украинцы для Польши были желанными гостями, для которых открывались все двери, обещались социальные льготы, а Варшава именовала себя главным союзником, но, оказалось, что все это было мнимой добротой.

Сегодня украинских беженцев нежданно назвали спасением для польской экономики. Такой отчет выпустила аудиторская компания Deloitte.

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По разным данным, в Польше осели до 4 млн украинцев, но стала ли Варшава им вторым домом? Или все-таки плохим отчимом?

Сегодня все чаще говорят о том, что украинцы для поляков просто стали разменной монетой, дешевой рабочей силой, которая плюсует бюджет, но вместе с тем абсолютно является беспомощной. И далее все идет к тому, что эта сила окажется и вовсе бесправной. За 2024-й украинцы обеспечили 2,7 % ВВП Польши - такая цифра фигурирует в отчете Deloitte. Это правда, украинцы оказались трудолюбивыми на чужбине, но ведь у них и выбора-то не было.

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Одна из причин, почему украинские беженцы пришлись кстати, - они с охотой берутся за любую, даже самую низкооплачиваемую и тяжелую работу, от которой сами поляки часто отказываются. Но это все ради того, чтобы выжить.

Так, за последний год уровень занятости среди украинских беженцев вырос до 69 % - это наивысший показатель за последние три года. Причем работники получают на руки в среднем 952 евро. У поляка заработок по рынку составляет почти 2 тыс. евро, при этом, согласно отчету, в качестве налогов и взносов украинские беженцы в 2024 году выплатили в казну 47 млрд злотых, увеличив государственные доходы Польши почти на 3 %. Что касается доходов самих украинцев, то на 80 % они состоят из заработной платы и лишь на 14 % - из социальных пособий.

Поляки, конечно, красавцы - сделали бизнес на чужой беде. Согласно подсчетам компании Deloitte, в 2024 году украинцы пополнили местный ВВП почти на 100 млрд злотых. Это примерно столько же Варшава потратила за три года на Украину. Это касается и помощи беженцам, и поставок оружия (то есть всего за год беженцы отработали все вложения).

Спасибо по-польски выглядит следующим образом: 20 июня 2024 Варшава урезала пособие для беженцев в размере 300 злотых, а также убрала льготы, которые получали поляки за размещение беженцев у себя дома.

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По данным Польского экономического института, в 2022-м помощь беженцам составила 15 млрд злотых, в 2023-м - всего 5 млрд. Цифры за 2024-й пока не озвучили, но тенденция ясна - дешевая рабочая сила стала еще более дешевой. При таком раскладе беженцы перейдут, что называется, на самоокупаемость.

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При этом за последние два года именно Польша больше всего урезала помощь беженцам. В отчете исследовательского центра Info Sapiens приведены более чем красноречивые цифры. Если в ноябре 2022-го лишь 9 % украинцев в Польше говорили, что не получают никакой помощи, то в декабре 2024-го уже половина беженцев заявила, что не получает никакой поддержки от польского правительства.

Таким образом, украинцы оказались для Польши очень удобным экономическим чудом - примерно 2 млн рабочих рук, готовых на любую работу. При этом Варшава высасывает соки из трудяк-беженцев и нагло кидает их, срезая любую помощь и не давая возможности легализоваться и стать полноценным членом польского общества.