Из союзников - в панов: как в Польше превратили украинских беженцев в дешевую рабсилу
Автор:Сергей Гусаченко
Из союзников - в панов: как в Польше превратили украинских беженцев в дешевую рабсилуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84b6aa34-1292-41ba-835f-91480ff95603/conversions/11787726-b547-4f92-9a58-2525d8536481-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84b6aa34-1292-41ba-835f-91480ff95603/conversions/11787726-b547-4f92-9a58-2525d8536481-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84b6aa34-1292-41ba-835f-91480ff95603/conversions/11787726-b547-4f92-9a58-2525d8536481-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84b6aa34-1292-41ba-835f-91480ff95603/conversions/11787726-b547-4f92-9a58-2525d8536481-xl-___webp_1920.webp 1920w
Всего три года назад украинцы для Польши были желанными гостями, для которых открывались все двери, обещались социальные льготы, а Варшава именовала себя главным союзником, но, оказалось, что все это было мнимой добротой.
Сегодня украинских беженцев нежданно назвали спасением для польской экономики. Такой отчет выпустила аудиторская компания Deloitte.
По разным данным, в Польше осели до 4 млн украинцев, но стала ли Варшава им вторым домом? Или все-таки плохим отчимом?
Сегодня все чаще говорят о том, что украинцы для поляков просто стали разменной монетой, дешевой рабочей силой, которая плюсует бюджет, но вместе с тем абсолютно является беспомощной. И далее все идет к тому, что эта сила окажется и вовсе бесправной. За 2024-й украинцы обеспечили 2,7 % ВВП Польши - такая цифра фигурирует в отчете Deloitte. Это правда, украинцы оказались трудолюбивыми на чужбине, но ведь у них и выбора-то не было.
Одна из причин, почему украинские беженцы пришлись кстати, - они с охотой берутся за любую, даже самую низкооплачиваемую и тяжелую работу, от которой сами поляки часто отказываются. Но это все ради того, чтобы выжить.
Поляки, конечно, красавцы - сделали бизнес на чужой беде. Согласно подсчетам компании Deloitte, в 2024 году украинцы пополнили местный ВВП почти на 100 млрд злотых. Это примерно столько же Варшава потратила за три года на Украину. Это касается и помощи беженцам, и поставок оружия (то есть всего за год беженцы отработали все вложения).
Спасибо по-польски выглядит следующим образом: 20 июня 2024 Варшава урезала пособие для беженцев в размере 300 злотых, а также убрала льготы, которые получали поляки за размещение беженцев у себя дома.
По данным Польского экономического института, в 2022-м помощь беженцам составила 15 млрд злотых, в 2023-м - всего 5 млрд. Цифры за 2024-й пока не озвучили, но тенденция ясна - дешевая рабочая сила стала еще более дешевой. При таком раскладе беженцы перейдут, что называется, на самоокупаемость.
При этом за последние два года именно Польша больше всего урезала помощь беженцам. В отчете исследовательского центра Info Sapiens приведены более чем красноречивые цифры. Если в ноябре 2022-го лишь 9 % украинцев в Польше говорили, что не получают никакой помощи, то в декабре 2024-го уже половина беженцев заявила, что не получает никакой поддержки от польского правительства.
Таким образом, украинцы оказались для Польши очень удобным экономическим чудом - примерно 2 млн рабочих рук, готовых на любую работу. При этом Варшава высасывает соки из трудяк-беженцев и нагло кидает их, срезая любую помощь и не давая возможности легализоваться и стать полноценным членом польского общества.
Как желанные гости превратились в чернорабочих и попали в социальное рабство. Как Варшава наживается на беженцах. Почему украинцы в Польше стали разменной монетой. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Понятная политика".