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Из танка стреляли по домам - какие ужасы пришлось пережить жителям Дебальцево в 2015 году
Самое сильное напряжение было у президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. Так вспомнил о переговорах "нормандской четверки" 11 февраля 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Со слов Президента, в тот день Петр Порошенко постоянно куда-то бегал, советовался со своими, а также звонил украинским военным.
"Как передели те, кто непосредственно был в зале заседаний, Олланд пытался убедить Порошенко, что там у него оперативное окружение, ссылаясь на данные своей разведки. То есть французская разведка пыталась убедить Порошенко, что он обладает недостаточно достоверной информацией, и там все-таки есть оперативное окружение", - рассказал о тех событиях министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
А может, Олланд и вправду знал больше Порошенко? За ответом на этот вопрос журналисты обратились к жителям Дебальцево. Борьба за их город была в ту ночь не только на поле боя. То, что происходило в феврале 2015-го в Дебальцево, сравнивают со Сталинградской битвой. Здесь шли ожесточенные бои - сражались не просто две противоборствующие стороны.
Еще 9 февраля 2015 года фиксировали радиоперехваты с иностранной речью. Позже об этом написали все мировые СМИ, что каждый четвертый в рядах ВСУ был либо иностранный наемник, либо военнослужащий НАТО. И отчасти поэтому, допускали отдельные эксперты, и приехали в Минск канцлер Германии (2005-2021 гг.) Ангела Меркель и президент Франции (2012-2017 гг.) Франсуа Олланд.
Они ездили по улице и из танка стреляли по домам. Крыша тоже подверглась обстрелу и теперь подлатанная кое-как. Все разбито было.
У мужчины остались лежать экземпляры, что ему удалось вытянуть лебедкой из земли, - это куски снарядов от РСЗО "Ураган". Рядом с обломками лежал и побитый скот, а пастуха убило при обстреле.
Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР (2014-2019 гг.), военный и общественный деятель:
"Украина там просто серьезно окопалась. У нее даже танки были полностью в бетонных капонирах. Выкурить их оттуда было просто невозможно. К сожалению, занятие плацдарма досталось дорогой ценой. И для меня, и для нашего подразделения в целом".
Андрей Марочко дополнил, что их тогда было 35 человек, из них в живых осталось 15 - украинские боевики открыли огонь. Мужчина получил ранения всего тела - противник кинул гранату, и она разорвалась под ногами. Спасло Андрея только то, что был в бронезащите.
12 февраля 2015 года военный встретил в больнице в ожидании - а не напрасно ли все?
10 лет попыткам поиска мира. 11 февраля 2015 года внимание всех было приковано к Минску. Во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" - Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. Саммит длился 17 часов. Но какие детали стали видны только спустя время, и теперь видятся по-другому. Что вспоминают очевидцы тех событий из Минска, Москвы, Донецка и Луганска и Дебальцево. Как там в ту ночь ждали вестей из Беларуси? Об этом подробнее смотрите в фильме "В поисках мира. Как "нормандская четверка" искала мир в Минске?"