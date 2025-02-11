Самое сильное напряжение было у президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. Так вспомнил о переговорах "нормандской четверки" 11 февраля 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Со слов Президента, в тот день Петр Порошенко постоянно куда-то бегал, советовался со своими, а также звонил украинским военным.

"Как передели те, кто непосредственно был в зале заседаний, Олланд пытался убедить Порошенко, что там у него оперативное окружение, ссылаясь на данные своей разведки. То есть французская разведка пыталась убедить Порошенко, что он обладает недостаточно достоверной информацией, и там все-таки есть оперативное окружение", - рассказал о тех событиях министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Владислав Дейнего

А может, Олланд и вправду знал больше Порошенко? За ответом на этот вопрос журналисты обратились к жителям Дебальцево. Борьба за их город была в ту ночь не только на поле боя. То, что происходило в феврале 2015-го в Дебальцево, сравнивают со Сталинградской битвой. Здесь шли ожесточенные бои - сражались не просто две противоборствующие стороны.

Еще 9 февраля 2015 года фиксировали радиоперехваты с иностранной речью. Позже об этом написали все мировые СМИ, что каждый четвертый в рядах ВСУ был либо иностранный наемник, либо военнослужащий НАТО. И отчасти поэтому, допускали отдельные эксперты, и приехали в Минск канцлер Германии (2005-2021 гг.) Ангела Меркель и президент Франции (2012-2017 гг.) Франсуа Олланд.

Они ездили по улице и из танка стреляли по домам. Крыша тоже подверглась обстрелу и теперь подлатанная кое-как. Все разбито было. Житель г. Дебальцево

У мужчины остались лежать экземпляры, что ему удалось вытянуть лебедкой из земли, - это куски снарядов от РСЗО "Ураган". Рядом с обломками лежал и побитый скот, а пастуха убило при обстреле.

Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР (2014-2019 гг.), военный и общественный деятель:

"Украина там просто серьезно окопалась. У нее даже танки были полностью в бетонных капонирах. Выкурить их оттуда было просто невозможно. К сожалению, занятие плацдарма досталось дорогой ценой. И для меня, и для нашего подразделения в целом".

Андрей Марочко дополнил, что их тогда было 35 человек, из них в живых осталось 15 - украинские боевики открыли огонь. Мужчина получил ранения всего тела - противник кинул гранату, и она разорвалась под ногами. Спасло Андрея только то, что был в бронезащите.

12 февраля 2015 года военный встретил в больнице в ожидании - а не напрасно ли все?