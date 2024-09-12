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Из-за атаки Израиля по северу Ливана погибли 5 человек

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Фото: РИА Новости

Жертвами израильского удара по населенному пункту Эль-Муайсара округа Кесруан на севере Ливана стали пять человек, 14 получили ранения, пишут РИА Новости, ссылаясь на Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

"Налет израильского противника на населенный пункт Эль-Муайсара округа Кесруан привел к гибели пяти человек, еще четырнадцать были ранены", - говорится в сообщении центра.

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