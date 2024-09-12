Из-за атаки Израиля по северу Ливана погибли 5 человек

Жертвами израильского удара по населенному пункту Эль-Муайсара округа Кесруан на севере Ливана стали пять человек, 14 получили ранения, пишут РИА Новости , ссылаясь на Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

"Налет израильского противника на населенный пункт Эль-Муайсара округа Кесруан привел к гибели пяти человек, еще четырнадцать были ранены", - говорится в сообщении центра.