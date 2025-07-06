В Москве проходит съезд оппозиционного молдавского блока "Победа". Участники собрались в российской столице, поскольку в Молдове деятельность партии - под запретом. Тем не менее, следующий съезд активисты надеются провести уже на родине. Блок также намерен участвовать в президентских выборах и референдуме по вступлению в Евросоюз.



Глава блока Илон Шор на съезде заявил о намерении противостоять правящей партии, которая, по его словам, превратила Молдову в полигон испытаний для Запада. При этом президент Майя Санду является наемным менеджером, которому платят за контроль над страной, сообщил глава блока.