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Из-за режима мобилизации украинские старшеклассники бегут за границу
Автор:Редакция news.by
Западная кампания по истощению украинской нации в цифрах. За 2025 год число выпускников в школах Украины сократилось на 26 %.
По информации украинских журналистов, в 2025 году экзамен сдавали 208 тыс. старшеклассников. В прошлом их количество было на 75,5 тыс. больше.
В Министерстве образования Украины сообщают, что многие старшеклассники уезжают за границу. Причина такой миграции очевидна. В Украине действует особый режим военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.