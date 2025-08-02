Западная кампания по истощению украинской нации в цифрах. За 2025 год число выпускников в школах Украины сократилось на 26 %.

По информации украинских журналистов, в 2025 году экзамен сдавали 208 тыс. старшеклассников. В прошлом их количество было на 75,5 тыс. больше.

украинские школьники на линейке 1 сентября news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98960124-a033-4c74-9ac9-82f02b0fa7a2/conversions/389bdb31-164b-4972-9f28-df3495c49a73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98960124-a033-4c74-9ac9-82f02b0fa7a2/conversions/389bdb31-164b-4972-9f28-df3495c49a73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98960124-a033-4c74-9ac9-82f02b0fa7a2/conversions/389bdb31-164b-4972-9f28-df3495c49a73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98960124-a033-4c74-9ac9-82f02b0fa7a2/conversions/389bdb31-164b-4972-9f28-df3495c49a73-xl-___webp_1920.webp 1920w