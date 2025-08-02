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Из-за режима мобилизации украинские старшеклассники бегут за границу

Западная кампания по истощению украинской нации в цифрах. За 2025 год число выпускников в школах Украины сократилось на 26 %.

По информации украинских журналистов, в 2025 году экзамен сдавали 208 тыс. старшеклассников. В прошлом их количество было на 75,5 тыс. больше.

украинские школьники на линейке 1 сентября

В Министерстве образования Украины сообщают, что многие старшеклассники уезжают за границу. Причина такой миграции очевидна. В Украине действует особый режим военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.

Украинашкольникимобилизация