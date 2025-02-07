Издание Daily Mail опубликовало предполагаемый мирный план Трампа по Украине. Что в нем?

В Сеть утекли детали мирного плана по Украине, разработанного Трампом. Об этом сообщают британские СМИ.

Из данных, опубликованных журналистами Daily Mail, следует, что план включает в себя предложение о прекращении огня к 20 апреля. Сообщается, что Украине поставят запрет на вступление в НАТО и потребуют признать суверенитет России.

Помимо этого журналисты уточняют, что реализация этих намерений будет включать в себя телефонный разговор между Путиным и Зеленским в начале февраля, их встречу в начале марта и впоследствии официальное заявление о прекращении огня, после чего к 9 мая будет обнародована декларация о согласованных параметрах прекращения конфликта.