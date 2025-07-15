Израиль атаковал базы "Хезболлах" в пяти районах Ливана

Израильские истребители атаковали предполагаемые подземные укрытия и склады шиитской милиции "Хезболлах" в пяти районах в восточной части Ливана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jadeed.

Самолеты выпустили ракеты по объектам, расположенным в окрестностях городов Будайя, Бритель, Тарайя, Сарин и Шамистар. Очевидцы передали, что клубы густого дыма поднимаются в небо из районов, подвергшихся авианалету. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

По сведениям телеканала, израильские истребители остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и горной местностью на границе с Сирией.