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Израиль атаковал более 400 объектов на юге Ливана
ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 400 пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане. При этом обстрелы продолжились и ночью.
Ливан выпустил по Израилю более 100 ракет
В ответ со стороны Ливана по еврейскому государству выпущено более сотни ракет. Сообщается, что в результате попадания возник пожар в районе авиабазы ВВС Израиля, также пламя охватило порт Хайфы.
По информации местных СМИ, зафиксировано прямое попадание боеприпаса по автомобилю в Назарете. В результате удара погибло несколько человек.
Военные захватили офис Al Jazeera
Тем временем израильские военные зашли в офис Al Jazeera в палестинской Рамалле, они требуют прекратить вещание на 45 дней. Они изъяли документы и оборудование в офисе канала и приказали сотрудникам покинуть редакцию.
Как сообщил телеканал, после этого вокруг здания были слышны звуки стрельбы, применяли слезоточивый газ. Ранее военная цензура Израиля запретила публиковать подробности массированного удара по северу страны.
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