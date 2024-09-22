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Израиль атаковал более 400 объектов на юге Ливана

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 400 пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане. При этом обстрелы продолжились и ночью.

Ливан выпустил по Израилю более 100 ракет

В ответ со стороны Ливана по еврейскому государству выпущено более сотни ракет. Сообщается, что в результате попадания возник пожар в районе авиабазы ВВС Израиля, также пламя охватило порт Хайфы.

По информации местных СМИ, зафиксировано прямое попадание боеприпаса по автомобилю в Назарете. В результате удара погибло несколько человек.

Военные захватили офис Al Jazeera

Тем временем израильские военные зашли в офис Al Jazeera в палестинской Рамалле, они требуют прекратить вещание на 45 дней. Они изъяли документы и оборудование в офисе канала и приказали сотрудникам покинуть редакцию.

Как сообщил телеканал, после этого вокруг здания были слышны звуки стрельбы, применяли слезоточивый газ. Ранее военная цензура Израиля запретила публиковать подробности массированного удара по северу страны.

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