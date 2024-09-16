Израиль атаковал юг Ливана в ответ на удар от "Хезболлы"

Израильские военные самолеты нанесли серию авиаударов ракетами класса "воздух-земля" по югу Ливана. Ранее в результате израильской бомбардировки по одному из городов четыре человека получили ранения. Удары последовали после того, как бойцы "Хезболлы" совершили 10 атак на израильские посты вдоль ливано-израильской границы в Галилее и на Голанских высотах.

Представители движения заявили, что операции стали ответом на налеты ВВС Израиля на ливанские населенные пункты. Всего более 500 человек погибли в Ливане в результате израильских ударов с 8 октября 2023 года. Среди жертв - бойцы "Хезболлы" и других вооруженных группировок и более 100 мирных жителей. На севере Израиля в результате ударов из Ливана погибли десятки солдат и гражданских лиц.