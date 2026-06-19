Израиль и ливанское движение "Хезболла" договорились о прекращении огня

Израиль и ливанское движение "Хезболла" согласились на прекращение огня. Решение вступило в силу в 16:00. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности страны.

Премьер провел экстренную встречу с министром обороны и начальником Генштаба ЦАХАЛ, чтобы оценить оперативную обстановку после серии ночных ударов по ливанской территории.

Нетаньяху предупредил, что противостояние еще не завершено и впереди остаются серьезные вызовы.