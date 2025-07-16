Израиль нанес авиаудары по зданию Генштаба и президентскому дворцу в Дамаске

"Я только что разговаривал по телефону с представителями соответствующих служб, очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что мы предоставим вам новости чуть позже. Но мы очень обеспокоены и хотим, чтобы это прекратилось. То есть мы хотим прекратить боевые действия, еще ночью у нас было перемирие, а сейчас оно нарушено. Поэтому мы ведем переговоры с обеими сторонами, со всеми заинтересованными сторонами, и надеемся, что мы сможем завершить этот конфликт".