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Израиль нанес авиаудары по зданию Генштаба и президентскому дворцу в Дамаске
Израиль нанес авиаудары по Дамаску, а также по городу Дераа. По данным сирийского Минздрава, 1 человек погиб, еще 18 пострадали.
Агентство САНА сообщает: ЦАХАЛ атаковал здание Генштаба сирийской армии, а также Президентский дворец в Дамаске.
В США уже выразили обеспокоенность израильскими ударами по столице Сирии.
Марко Рубио, госсекретарь США:
"Я только что разговаривал по телефону с представителями соответствующих служб, очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что мы предоставим вам новости чуть позже. Но мы очень обеспокоены и хотим, чтобы это прекратилось. То есть мы хотим прекратить боевые действия, еще ночью у нас было перемирие, а сейчас оно нарушено. Поэтому мы ведем переговоры с обеими сторонами, со всеми заинтересованными сторонами, и надеемся, что мы сможем завершить этот конфликт".
При этом в настоящее время ЦАХАЛ готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и ожидает несколько дней боевых столкновений. Глава Минобороны Израиля пригрозил Дамаску "болезненными ударами", если не прекратятся нападения на друзскую общину в районе Сувейда.