Израиль объявил о дополнительной мобилизации десятков тысяч резервистов

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. По информации МИД Беларуси на 14 июня, среди пострадавших в Иране и Израиле наших граждан нет. По вопросам срочной эвакуации на родину дипломаты рекомендуют обращаться в наши посольства в двух этих странах, а также в Египте.

Ирано-израильский конфликт

Тем временем израильские СМИ сообщают, что на страну за минувшие сутки обрушилось около 200 иранских ракет: сбить не удалось около 50. Представители ЦАХАЛ настаивают, что особого ущерба атака не нанесла и все армейские объекты функционируют с максимальной эффективностью. Тем не менее страна объявила о дополнительной мобилизации десятков тысяч резервистов. В Тель-Авиве, Хайфе и ряде других городов жертвами ракетных ударов стали 4 человека, десятки ранены.

Сотни ракет, погибшие, раненые. Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами Обе стороны готовы к дальнейшей эскалации и заявляют о намерении обрушить на противника всю мощь своих арсеналов 6 часов назад

В свою очередь Израиль продолжает атаковать иранские цели: в последние несколько часов были нанесены удары по окрестностям четырех городов - все они расположены неподалеку от азербайджанской границы. ЦАХАЛ заявил, что убил 9 ведущих ученых иранского ядерного проекта. Однако далеко не все удары наносятся с хирургической точностью: власти Ирана сообщают, что в результате израильских бомбардировок обрушился жилой дом, под руинами которого погибли 60 человек, в том числе около 20 детей. Всего число жертв среди мирных граждан страны уже больше сотни, пострадавших не менее 300.

Иран провел массированную бомбардировку Израиля Выпущено, по разным данным, от 150 до 200 ракет, из них не менее десятка достигли цели 9 часов назад