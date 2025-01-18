Израиль освободит 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника

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Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Египта.
"На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1890 заключенных. Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки", - подчеркнул египетский МИД.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января в 9.30 (по минскому времени).
Вечером 15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве.
В ходе первого этапа ХАМАС освободит заложников из числа военных и гражданских женщин, а также раненых гражданских, детей и пожилых людей в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
Кроме того, Израиль отведет свои войска к границам сектора Газа на глубину 700 м, передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. Во время реализации первого этапа сделки стороны намерены согласовать детали второго и третьего этапов соглашения, включая полный вывод израильских войск из сектора Газа.