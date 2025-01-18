Израиль освободит 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника

Фото АР

Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Египта.

"На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение Израилем более 1890 заключенных. Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки", - подчеркнул египетский МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января в 9.30 (по минскому времени).

Вечером 15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве.

В ходе первого этапа ХАМАС освободит заложников из числа военных и гражданских женщин, а также раненых гражданских, детей и пожилых людей в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.