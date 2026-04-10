Израиль пойдет на переговоры с Ливаном в Вашингтоне под давлением США
Израиль пойдет на переговоры с Ливаном в Вашингтоне на следующей неделе под давлением США. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
Уточняется, что они будут сосредоточены на вопросах прекращения огня и ликвидации вооруженных формирований "Хезболла".
В столице Пакистана идут последние приготовления к переговорам Ирана и США. Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации, будет недоступен для обычных постояльцев до вечера воскресенья.
По данным СМИ, встреча может состояться 11 апреля, но Тегеран заявляет, что ни о каких переговорах с американцами не может быть и речи до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по Ливану.