Израиль пойдет на переговоры с Ливаном в Вашингтоне под давлением США

Израиль пойдет на переговоры с Ливаном в Вашингтоне на следующей неделе под давлением США. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Уточняется, что они будут сосредоточены на вопросах прекращения огня и ликвидации вооруженных формирований "Хезболла".

В столице Пакистана идут последние приготовления к переговорам Ирана и США. Отель Serena в Исламабаде, куда, как ожидается, прибудут делегации, будет недоступен для обычных постояльцев до вечера воскресенья.