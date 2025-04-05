3.65 BYN
3.15 BYN
3.46 BYN
К 80-летию Великой Победы в Сербии пройдет акция "Бессмертный полк"
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2cf6f4-d8ae-43be-acc5-1cd434f70e50/conversions/a5a6e20f-dcc4-4ad1-a7b4-1b35d4afec0b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2cf6f4-d8ae-43be-acc5-1cd434f70e50/conversions/a5a6e20f-dcc4-4ad1-a7b4-1b35d4afec0b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2cf6f4-d8ae-43be-acc5-1cd434f70e50/conversions/a5a6e20f-dcc4-4ad1-a7b4-1b35d4afec0b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2cf6f4-d8ae-43be-acc5-1cd434f70e50/conversions/a5a6e20f-dcc4-4ad1-a7b4-1b35d4afec0b-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОб этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненад Попович
В Сербии к 80-летнего юбилея Великой Победы пройдет шествие "Бессмертного полка". Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненад Попович, сообщает ТАСС.
"В честь 80-летия победы в Великой отечественной войне в Сербии пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". 9 мая жители Сербии пройдут по улицам страны с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны", - сказал он. "Движение "Бессмертный полк Сербии" проводится уже девятый год и стало частью культурной идентичности нашей страны. Это выражение глубокого уважения и памяти, связывающей поколения и наши народы", - отметил Попович.