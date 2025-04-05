К 80-летию Великой Победы в Сербии пройдет акция "Бессмертный полк"

В Сербии к 80-летнего юбилея Великой Победы пройдет шествие "Бессмертного полка". Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненад Попович, сообщает ТАСС .

"В честь 80-летия победы в Великой отечественной войне в Сербии пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". 9 мая жители Сербии пройдут по улицам страны с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны", - сказал он. "Движение "Бессмертный полк Сербии" проводится уже девятый год и стало частью культурной идентичности нашей страны. Это выражение глубокого уважения и памяти, связывающей поколения и наши народы", - отметил Попович.