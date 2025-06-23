К чему приведут удары США по Ирану и каковы истинные цели американского вмешательства

Война на Ближнем Востоке далеко не предрешена, и расслабляться не стоит.

По мнению ряда экспертов, глобально Иран оказался "один в поле воин". Хотя и получает морально-дипломатическую поддержку от партнеров. А вот затея Нетаньяху привлечь к операции мощного игрока - Соединенные Штаты - удалась. Теперь многое будет зависеть от того, решатся ли США продолжать бомбардировки или, как заявил Дональд Трамп, они ограничатся разовой акцией.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт, ударив по трем иранским ядерным объектам - Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома выступил с обращением к нации, назвав целью уничтожение иранских мощностей по обогащению урана. Однако, согласно отчету МАГАТЭ, в зоне атак не было обнаружено повышения радиационного фона. Есть сведения, что Иран заранее вывез сырье и оборудование в другое защищенное хранилище.

Администрация же президента США получает предупреждение: в ближайшие 48 часов готовиться к возможному возмездию со стороны Ирана.

Эбрахим Резаи, представитель комитета по нацбезопасности парламента Ирана:

"Мы благодарны народам мира за поддержку. В последние дни в Лондоне, Париже и даже в самих США люди выходят на улицы в поддержку исламской республики. Мы должны добиться того, чтобы наши враги больше не осмеливались нападать на Иран. Этот день и станет концом войны".

Стив Самарин, политолог (США):

"Все решения и все указания исходили из Белого дома, и даже высшие офицеры Пентагона не имели представления о том, что происходит. В опасности сейчас американские базы, которые находятся во множестве на Ближнем Востоке. Также следует ожидать сильного роста цен на нефть, так как Иран способен вполне уничтожить логистику и создать колоссальные проблемы с транспортировкой нефти".

Односторонние действия США осуждают Китай и Россия, Оман, Катар, Пакистан, Турция, Мексика, Куба, Венесуэла и другие. По инициативе Тегерана собирается экстренное заседание Совбеза ООН.

Василий Небензя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b4a5253-2eda-4b4c-840b-2b1cbdf8d9a2/conversions/197682dc-4825-4c8d-9577-e341fb49b249-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b4a5253-2eda-4b4c-840b-2b1cbdf8d9a2/conversions/197682dc-4825-4c8d-9577-e341fb49b249-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b4a5253-2eda-4b4c-840b-2b1cbdf8d9a2/conversions/197682dc-4825-4c8d-9577-e341fb49b249-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b4a5253-2eda-4b4c-840b-2b1cbdf8d9a2/conversions/197682dc-4825-4c8d-9577-e341fb49b249-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Выступая здесь три раза за последние 10 дней, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс предупредил, что удары по ядерной инфраструктуре Ирана могут иметь совершенно непредсказуемые последствия".

Глава МИД Ирана тем временем прибывает на встречу со стратегическим партнером.

Владимир Путин, Президент России:

"Не спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий".

А коллективный Запад удары осторожно не комментирует, но назидательно продолжает требовать от Ирана отказаться от ядерных разработок.

Кая Каллас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b67abe4c-e882-47cb-bcde-05fcd41cea96/conversions/46a9a096-68a5-4027-9f85-cfd1f78aaf50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b67abe4c-e882-47cb-bcde-05fcd41cea96/conversions/46a9a096-68a5-4027-9f85-cfd1f78aaf50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b67abe4c-e882-47cb-bcde-05fcd41cea96/conversions/46a9a096-68a5-4027-9f85-cfd1f78aaf50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b67abe4c-e882-47cb-bcde-05fcd41cea96/conversions/46a9a096-68a5-4027-9f85-cfd1f78aaf50-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"У нас есть механизм, который позволяет вернуть все санкции, если там не будет улучшений. И, конечно, это будет не очень хорошо для экономики Ирана. Это нехорошо для иранского народа. Так что ядерной программы - и с этим все согласны - у Ирана не должно быть, мы должны работать над этим".

Европейская дипломатка прямым текстом заявляет, что иранскому народу мирный атом противопоказан? Открытое пренебрежение чужими правами и интересами. Впрочем, этого Евросоюзу не занимать.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Нынешний ирано-израильский конфликт, в который включились США, это часть западной политики по неоколонизации региона, установления контроля над месторождениями нефти и других полезных ископаемых на Ближнем Востоке. Первым актом, как известно, была так называемая "Арабская весна", которая уничтожила режимы, готовые сопротивляться США ценой дезорганизации и разрушения целых государств".

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Мы прекрасно понимаем, что таким образом Трамп, администрация Белого дома действует в интересах крупного американского капитала, ориентированного на повышение цен на энергоносители, на нефть, на газ. Для чего это делается? Конечно же, для того, чтобы, с одной стороны, заработать на спекуляции, с другой стороны, подорвать экономику всех тех, кто зависел от иранской нефти, в первую очередь Китая".

Но факт этого включения США в войну с Ираном говорит о том, израильская военная кампания пошла не по плану. Спустя неделю интенсивных ударов Иран сохранил командную структуру и возможность отвечать на израильские атаки. С другой стороны

баллистическими ракетами в обычном снаряжении, которыми располагает Иран, войну не выиграть. А их запасы - истощаются.