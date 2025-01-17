Кадры падения обломков космического корабля появились в соцсетях

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В соцсетях появились кадры падения обломков космического корабля Starship Flight 7 от компании SpaceX. Запуск был произведен с космодрома Starbase в Техасе, однако корабль взорвался при входе в атмосферу Земли.
Обломки разлетелись над островами Теркс и Кайкос. Как сообщили в компании SpaceX, связь с космическим кораблем была потеряна после этапа разделения двух ступеней.
Несмотря на то, что седьмой тестовый запуск новой версии Starship закончился потерей аппарата, ракетный ускоритель успешно вернулся на стартовую площадку. Как заявил основатель компании Илон Маск, причиной крушения стала утечка кислорода или топлива.
Как пишет Reuters, чтобы избежать столкновения с обломками Starship над Мексиканским заливом, десяткам самолетов пришлось изменить курс. В Сеть попало видео, снятое из кабины пилота.