Кадры падения обломков космического корабля появились в соцсетях

В соцсетях появились кадры падения обломков космического корабля Starship Flight 7 от компании SpaceX. Запуск был произведен с космодрома Starbase в Техасе, однако корабль взорвался при входе в атмосферу Земли.



Обломки разлетелись над островами Теркс и Кайкос. Как сообщили в компании SpaceX, связь с космическим кораблем была потеряна после этапа разделения двух ступеней.



