Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Кадыров просит освобождения от должности главы Чечни

Изображение
Фото ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности. Об этом он заявил в интервью агентству "Чечня сегодня", сообщают "Ведомости".

Таким образом, Кадыров ответил на заявления, распространяющиеся в СМИ, о его возможной отставке.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - рассказал он.

Кадыров давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 году, когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. "Мое время уже пришло. Бывает у человека предел". Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.

В 2022 году он говорил, что на Кавказе есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее". Кадыров подчеркнул, что думает, что и его "время пришло, пока не выгнали". По его словам, он, "оказывается, уже старый, но когда-то был самым молодым, неопытным": "Сейчас таким остался, неопытным, но молодость ушла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти".

ЧечняКадыров