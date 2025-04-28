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Кадыров просит освобождения от должности главы Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности. Об этом он заявил в интервью агентству "Чечня сегодня", сообщают "Ведомости".
Таким образом, Кадыров ответил на заявления, распространяющиеся в СМИ, о его возможной отставке.
"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - рассказал он.
Кадыров давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 году, когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. "Мое время уже пришло. Бывает у человека предел". Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.
В 2022 году он говорил, что на Кавказе есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее". Кадыров подчеркнул, что думает, что и его "время пришло, пока не выгнали". По его словам, он, "оказывается, уже старый, но когда-то был самым молодым, неопытным": "Сейчас таким остался, неопытным, но молодость ушла. Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти".