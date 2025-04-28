Кадыров просит освобождения от должности главы Чечни

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности. Об этом он заявил в интервью агентству "Чечня сегодня", сообщают "Ведомости".

Таким образом, Кадыров ответил на заявления, распространяющиеся в СМИ, о его возможной отставке.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - рассказал он.

Кадыров давно говорит о возможном завершении своей политической карьеры. Еще в 2016 году, когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ глава Чечни говорил, что руководству государства надо найти другого человека. "Мое время уже пришло. Бывает у человека предел". Но через месяц он пояснил, что уходить не собирался.