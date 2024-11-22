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Как в Украине посадили комика на место президента, а США подчинили Киев
Как известно, США всегда действуют, исходя из своих геополитических интересов, прикрываясь заботой о демократических процессах. Такое было в том числе в Украине. Причем что бы Соединенные Штаты ни делали в чужой стране, у них получается госпереворот.
Так в 2019 году американцы без войны и ввода войск фактически оккупировали Украину и подчинили ее своим интересам в глобальном противостоянии с Россией.
В 2019 году Украина "выбрала" нового президента. Им стал комик и актер Владимир Зеленский, ранее снимавшийся в российских комедиях и выступавший в российском КВН.
Президентом Зеленский стал, выехав всего на одном обещании народу: остановить гражданскую войну на Донбассе и договориться с Москвой. Разумеется, соврал.
Как только актер стал у руля страны, риторика изменилась кардинально и США праздновали победу. Все условия для столкновения пробандеровского Запада Украины и России были созданы.
Перед Москвой маячили еще как минимум 5 лет вооружения и обучения армии Украины инструкторами НАТО. А еще бывший лидер "Квартала 95" намекал на необходимость возвращения в страну ядерного оружия.
Экс-президент Украины Петр Порошенко до последнего пытался пойти на второй срок. Встреча и дебаты конкурентов прошли за день до голосования во втором туре. По их итогам Зеленский стал безусловным лидером. За него отдали свои голоса более 70 % жителей Украины.
Американская операция "легальный госпереворот" под условным наименованием "Преемник" прошла успешно. Шестой президент к исполнению воли заокеанских хозяев уже был готов.
Как место Беларуси на геополитической карте мира определяли глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет. Каким был для нашей страны 2019 год, смотрите в проекте "Время выбрало нас".
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