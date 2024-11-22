Как известно, США всегда действуют, исходя из своих геополитических интересов, прикрываясь заботой о демократических процессах. Такое было в том числе в Украине. Причем что бы Соединенные Штаты ни делали в чужой стране, у них получается госпереворот.

Так в 2019 году американцы без войны и ввода войск фактически оккупировали Украину и подчинили ее своим интересам в глобальном противостоянии с Россией.

В 2019 году Украина "выбрала" нового президента. Им стал комик и актер Владимир Зеленский, ранее снимавшийся в российских комедиях и выступавший в российском КВН.

Президентом Зеленский стал, выехав всего на одном обещании народу: остановить гражданскую войну на Донбассе и договориться с Москвой. Разумеется, соврал.

Как только актер стал у руля страны, риторика изменилась кардинально и США праздновали победу. Все условия для столкновения пробандеровского Запада Украины и России были созданы.

Перед Москвой маячили еще как минимум 5 лет вооружения и обучения армии Украины инструкторами НАТО. А еще бывший лидер "Квартала 95" намекал на необходимость возвращения в страну ядерного оружия.

Экс-президент Украины Петр Порошенко до последнего пытался пойти на второй срок. Встреча и дебаты конкурентов прошли за день до голосования во втором туре. По их итогам Зеленский стал безусловным лидером. За него отдали свои голоса более 70 % жителей Украины.

Американская операция "легальный госпереворот" под условным наименованием "Преемник" прошла успешно. Шестой президент к исполнению воли заокеанских хозяев уже был готов.