Какие условия предложил Трамп для сохранения TikTok в США

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Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором американская сторона будет владеть 50 % акций сервиса TikTok. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он не уточнил, кому будут принадлежать оставшиеся 50 %. Трамп выразил мнение, что наличие 50 %-ной доли у США позволит сохранить TikTok в надежных руках и обеспечить его дальнейшую работу.
Он также отметил, что без одобрения США TikTok не сможет существовать, в то время как с таким одобрением его стоимость может достигать сотен миллиардов, а возможно, и триллионов долларов.