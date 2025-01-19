Какие условия предложил Трамп для сохранения TikTok в США

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором американская сторона будет владеть 50 % акций сервиса TikTok. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он не уточнил, кому будут принадлежать оставшиеся 50 %. Трамп выразил мнение, что наличие 50 %-ной доли у США позволит сохранить TikTok в надежных руках и обеспечить его дальнейшую работу.