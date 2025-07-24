Камбоджа потребовала экстренное заседание СБ ООН

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Премьер-министр Камбоджи Хун Манет запросил внеочередное заседание Совета Безопасности ООН на фоне эскалации ситуации на границе с Таиландом. Письмо с требованием было направлено постоянному представителю Пакистана при ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Khmer Times.

"Учитывая недавние чрезвычайно серьезные и агрессивные действия Таиланда, которые ставят под угрозу мир и стабильность в регионе, я настоятельно прошу созвать экстренное заседание Совета Безопасности с целью прекращения агрессии со стороны Таиланда", - приводит издание текст документа. Пакистан председательствует в СБ ООН в июле.