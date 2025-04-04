Кандидат в президенты Польши: Стоит задуматься, является ли выгодным для Польши присутствие в ЕС

Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе, приводит его слова РИА Новости.

"Стоит задуматься о том, является ли выгодным для Польши присутствие в Европейском союзе", - сказал Якубяк в эфире издания Do Rzeczy.

Он утверждает, что в законе о государственном бюджете Польши расходы, вытекающие из членства в ЕС, значительно превышают доходы.

"Если в национальном бюджете на 2025 год на первой стороне, где говорится о доходах бюджета, среди разных налогов и так далее имеется последняя запись "невозвратные дотации из Европейского союза" в сумме 4,6 млрд, а платим мы более 32 млрд взносов, то мы - лохи", - сказал кандидат в президенты.

При этом он отметил, что финансовые поступления из ЕС поступают в Польшу в основном в форме кредитов.