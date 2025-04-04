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Кандидат в президенты Польши: Стоит задуматься, является ли выгодным для Польши присутствие в ЕС
Кандидат в президенты Польши от фракции "Свободные республиканцы" Марек Якубяк считает, что Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе, приводит его слова РИА Новости.
"Стоит задуматься о том, является ли выгодным для Польши присутствие в Европейском союзе", - сказал Якубяк в эфире издания Do Rzeczy.
Он утверждает, что в законе о государственном бюджете Польши расходы, вытекающие из членства в ЕС, значительно превышают доходы.
"Если в национальном бюджете на 2025 год на первой стороне, где говорится о доходах бюджета, среди разных налогов и так далее имеется последняя запись "невозвратные дотации из Европейского союза" в сумме 4,6 млрд, а платим мы более 32 млрд взносов, то мы - лохи", - сказал кандидат в президенты.
При этом он отметил, что финансовые поступления из ЕС поступают в Польшу в основном в форме кредитов.
"Они все, что дают нам, дают в форме кредита. Так называемый KPO (национальный план восстановления после пандемии коронавируса). Должна была быть безвозвратная часть и должна была быть возвратная. Польша получила только возвратную часть, а безвозвратную использовали немцы и французы. KPO - это кредиты, причем кредиты невыгодные, целевые", - сказал Якубяк.