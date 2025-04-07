Кандидат в президенты Румынии пообещал создать военную авиабазу с размещением там американских войск

Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта подчеркнул, что в случае избрания на главный пост страны он поддержит увеличение расходов, чтобы в 2026 году они составляли более 3 % ВВП Румынии, а также создаст военную авиабазу, где будут находиться американские войска, пишет РИА Новости, ссылаясь на Reuters.

"Он сказал, что поддержит увеличение расходов Румынии на оборону до более чем 3 % от объема производства в 2026 году с запланированных 2,5 % в этом году, и сказал, что сосредоточится на создании флагманской военной авиабазы "Михаил Когэлничану", где разместятся американские войска", - пишет агентство.

Понта добавил, что его подход будет сосредоточен на поддержке вступления в ЕС Молдавии и Западных Балкан, а также на стратегическом партнерстве с Польшей и Турцией.

Ранее нынешние румынские власти также объявляли о намерении увеличить военные расходы.