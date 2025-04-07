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Кандидат в президенты Румынии пообещал создать военную авиабазу с размещением там американских войск
Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта подчеркнул, что в случае избрания на главный пост страны он поддержит увеличение расходов, чтобы в 2026 году они составляли более 3 % ВВП Румынии, а также создаст военную авиабазу, где будут находиться американские войска, пишет РИА Новости, ссылаясь на Reuters.
"Он сказал, что поддержит увеличение расходов Румынии на оборону до более чем 3 % от объема производства в 2026 году с запланированных 2,5 % в этом году, и сказал, что сосредоточится на создании флагманской военной авиабазы "Михаил Когэлничану", где разместятся американские войска", - пишет агентство.
Понта добавил, что его подход будет сосредоточен на поддержке вступления в ЕС Молдавии и Западных Балкан, а также на стратегическом партнерстве с Польшей и Турцией.
Ранее нынешние румынские власти также объявляли о намерении увеличить военные расходы.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая, если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, однако конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Более того, лидировавшего на тот момент независимого кандидата Кэлина Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.