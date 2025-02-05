Сейчас сила глобальной элиты состоит в том, что она и нигде, и везде. Да, она не зависит от конкретной страны, но географически основная ее концентрация - в англосаксонском мире.

Как работает элита? Есть ли способы уменьшить ее влияние на другие страны? На эти вопросы ответила доктор публичного права, член бюро Ассоциации франко-российского диалога (Франция) Карин Беше в проекте "Война и мир".

Работа глобальной элиты происходит через структуры, которые были созданы после Второй мировой войны в виде международных организаций. Но позже стало ясно, что они потихоньку стали перерастать из международных - в глобальные. По факту такие структуры перестали обеспечивать отношения между странами, а вместо этого начали защищать определенные интересы.

Карин Беше

"Элиты, которые управляются западными странами, в основном не являются национальными элитами. Да, у них паспорт своей страны, но они не защищают интересы своей страны, они защищают чужие, поэтому я и мои коллеги считаем, что Франция находится в состоянии идеологической и политической оккупации, потому что не может защищать собственные интересы", - констатировала Карин Беше.

По словам эксперта, тем французам, которые любят Францию, тем немцам, которые любят Германию, нужно место, где бы они могли свободно думать о своей стране и о том, что можно сделать для государства. "Как можно развивать все хорошие тенденции и мешать развитию негативных? Сейчас это доступно в основном только в России", - ответила на свой же вопрос она.

Если посмотреть, чем занимается Совет Европы, то становится очевидным, что к Европе это никакого отношения не имеет - ни к цивилизации, ни к культуре, поэтому это является прямым доказательством того, что элиты работают через все подобного рода институты.

Они также работают через разные фонды, НКО. И это их сила, потому что в странах нет лидеров. Если взять того же Зеленского в Украине. Что-то решается сейчас через войну? Нет, потому что он как был актером, так им и остался. Только сценарий уже пишут другие люди. Карин Беше