Россия или Запад? Эксперт из Марокко рассказал, с кем хочет сотрудничать его страна

Политический суверенитет можно легко восстановить сопротивлением, военным путем. Но этот суверенитет не имеет никакого смысла, если нет ментального и культурного суверенитета. Такое мнение выразил доктор экономики, геополитолог из Марокко Рашид Ашаши.

Он также обратил внимание, что элита страны должна мыслить и думать, как народ. К слову, доктор экономики привел цитату своего друга из Африки, который однажды заявил, что элиты в африканских странах - это западные люди, но с черной кожей.

Рашид Ашаши:

"Я знаю много молодежи в Марокко, которая выступает за Россию и поддерживает ее. Молодые люди понимают, что если Россия будет побеждать Запад, то их родной стране станет легче дышать и, может, принимать какие-то решения, которые сегодня невозможны из-за гегемонии Запада".

Рашид Ашаши

По мнению геополитолога, многополярный мир необходим всем, не только России. Сейчас РФ является авангардом войны против однополярного мира и главенства Запада.

На вопрос, воспринимают ли люди в Марокко войну между Россией и Украиной, Западом как освободительную, эксперт ответил без сомнения утвердительно и добавил: "Весь арабский мир не соблюдает санкции против России. Сейчас между странами идет нормальная торговля, развиваются культурные связи".

На данный момент наблюдается, как его назвал сам Рашид, позитивный нейтралитет. Он пояснил, что Марокко нейтральны больше в сторону России, чем Запада.

В Марокко понимают, что это не война России против Украины, а против коллективного Запада. И вообще марокканцы считают, что это военное столкновение между модерном и традицией, где Россия выступает гарантом и защитником традиционных ценностей. Рашид Ашаши

Вообще, соотечественники эксперта признают, что православные люди намного ближе к мусульманам, чем все остальные представители западных религий. Там понимают, что это война за парадигму и мировоззрение в целом.