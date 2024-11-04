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Каждому по миллиону: Маску позволили раздавать избирателям деньги
Суд в Филадельфии отказал в удовлетворении иска окружного прокурора штата Ларри Краснера, который относит себя к демократам. Он добивался запрета раздачи призов от фонда американского прореспубликанского предпринимателя Илона Маска по 1 млн долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Как передает CNN, во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход".
Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство о принудительном закрытии лотереи, однако Маску еще предстоит защитить свои интересы по иску о том, нарушает ли конкурс американские законы об азартных играх.
Команде Маска пришлось признать в суде, что на самом деле победители лотереи не выбираются случайным образом, как ранее об этом заявлял сам миллиардер, а "отбираются на основе их пригодности для работы в качестве представителя America PAC", отмечает телеканал.
Ранее Министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и часто решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
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