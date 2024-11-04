Каждому по миллиону: Маску позволили раздавать избирателям деньги

Суд в Филадельфии отказал в удовлетворении иска окружного прокурора штата Ларри Краснера, который относит себя к демократам. Он добивался запрета раздачи призов от фонда американского прореспубликанского предпринимателя Илона Маска по 1 млн долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Как передает CNN, во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход".

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство о принудительном закрытии лотереи, однако Маску еще предстоит защитить свои интересы по иску о том, нарушает ли конкурс американские законы об азартных играх.

Команде Маска пришлось признать в суде, что на самом деле победители лотереи не выбираются случайным образом, как ранее об этом заявлял сам миллиардер, а "отбираются на основе их пригодности для работы в качестве представителя America PAC", отмечает телеканал.

Ранее Министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей.