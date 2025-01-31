Кедми назвал два варианта завершения конфликта в Украине

Военные действия в Украине могут завершиться двумя вариантами: либо переговорами, либо полной военной победой России. Об этом заявил военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми, сообщает БЕЛТА.

"Военные действия в Украине могут прекратиться в двух случаях. На один из них есть большие шансы. Речь идет о том, что в результате переговоров Соединенные Штаты пойдут на те условия, которые ставит Россия в отношении своей безопасности. Это также отразится и на ситуации в Украине", - сказал Яков Кедми.

Второй случай, отметил политический аналитик, связан с возможным отказом Соединенных Штатов идти на условия России. Тогда конфликт в Украине завершится полной и окончательной победой российской армии, которая может не только дойти до Днепра, но и перейти его. Это будет означать выход на границы Одесской области и окончание истории суверенного украинского государства, считает Яков Кедми.

"Пока будет разыгрываться первый вариант - переговоры и условия, которые отвечают требованиям безопасности России. Этот вариант пока более вероятен, потому что его хотят с обеих сторон, - считает политический аналитик. - Второй вариант тоже имеет шансы на осуществление, хотя он более сложный с военной точки зрения. И требует продолжения военных действий. А продолжение наступательных военных действий - это всегда потери".