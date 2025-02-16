Келлог: ЕС не будет участвовать в переговорах по Украине

США не считают по реалистичным соображениям, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о перспективах присутствия ЕС за столом переговоров по Украине, Келлог сказал: "Я принадлежу к школе реализма. Я думаю, что этого не произойдет". Он попытался успокоить представителей Евросоюза, заявив, что это не означает, что "их интересы не будут учитываться, использоваться и развиваться". Эмиссар американского лидера подчеркнул, что США будут выступать в качестве посредника на переговорах, а Россия и Украина будут двумя главными действующими лицами.

На конференции министр обороны Литвы Довиле Шакалене признала, что Европу потрясли заявления, с которыми представители вашингтонской администрации выступали все последние дни. "За последние четыре дня нас всех, я бы сказала, немного потрясло. Я прибыла из Брюсселя в Мюнхен, и в Брюсселе [на совещании министров обороны стран - членов НАТО] я увидела очень интересную перемену в комнате, полной моих коллег, в течение 24 часов: от этой иллюзии, что Соединенные Штаты собираются защищать Европу, мы пришли к пониманию того, что мы собираемся защищать себя с помощью Соединенных Штатов, а это немного другая формула. И поэтому, да, нам нужно быть в комнате, где будут проходить переговоры [по Украине], потому что мы тоже будем испытывать последствия, и мы будем частью этого", - сказала она.