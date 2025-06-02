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Хакан Фидан должен выступить на открытии переговоров РФ и Украины в Стамбуле

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Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан хочет выступить перед началом переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Такую информацию сообщил телеканал Haber Global, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что министр вместе с делегацией МИД Турции прибудет ко дворцу Чираган, где пройдут российско-украинские переговоры.

Перед началом переговоров Фидан, как отмечает Haber Global, произнесет речь. Аналогичный протокол был и на прошлом раунде 16 мая, когда глава турецкого МИД в прямом эфире сказал приветственное слово.

Также уточняется, что Фидана будут сопровождать другие турецкие чиновники. Как сообщил источник ТАСС в МИД Турции, на переговорах РФ и Украины в Стамбуле планирует присутствовать глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле. Тогда стороны условились представить друг другу видение возможного будущего прекращения огня.

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