Хакан Фидан должен выступить на открытии переговоров РФ и Украины в Стамбуле

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан хочет выступить перед началом переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Такую информацию сообщил телеканал Haber Global, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что министр вместе с делегацией МИД Турции прибудет ко дворцу Чираган, где пройдут российско-украинские переговоры.

Перед началом переговоров Фидан, как отмечает Haber Global, произнесет речь. Аналогичный протокол был и на прошлом раунде 16 мая, когда глава турецкого МИД в прямом эфире сказал приветственное слово.

Также уточняется, что Фидана будут сопровождать другие турецкие чиновники. Как сообщил источник ТАСС в МИД Турции, на переговорах РФ и Украины в Стамбуле планирует присутствовать глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын.