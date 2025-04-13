Беларусь достигла значительных успехов в сфере технологий, особенно в аграрном секторе. В этом уверен пакистанский журналист и аналитик Йштеак Хамдани.

"Достижение Беларуси в сфере технологий, особенно в сельском хозяйстве, очень велико и очень полезно для Пакистана, потому что Пакистан стремится к развитию сельскохозяйственной отрасли. Господин Александр Лукашенко очень сильно развил Беларусь в аграрном направлении. И этот опыт тоже может помочь Пакистану".