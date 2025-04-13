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Хамдани: Белорусский опыт поможет в развитии аграрного сектора Пакистана
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Беларусь достигла значительных успехов в сфере технологий, особенно в аграрном секторе. В этом уверен пакистанский журналист и аналитик Йштеак Хамдани.
По мнению эксперта, сотрудничество Минска и Исламабада открывает широкие возможности для модернизации сельского хозяйства в Пакистане
Йштеак Хамдани, журналист, аналитик (Пакистан):
"Достижение Беларуси в сфере технологий, особенно в сельском хозяйстве, очень велико и очень полезно для Пакистана, потому что Пакистан стремится к развитию сельскохозяйственной отрасли. Господин Александр Лукашенко очень сильно развил Беларусь в аграрном направлении. И этот опыт тоже может помочь Пакистану".