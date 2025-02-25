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"Хезболла", Иран и Израиль - кто разжигает войну на Ближнем Востоке
Современный этап арабо-израильского конфликта характеризуется вовлечением внешних игроков, таких как Иран, и радикальных группировок, таких как "Хамас" и "Хезболла".
Иран, поддерживающий палестинскую террористическую организацию "Хамас", которая контролирует сектор Газа, рассматривает Израиль как главного противника на Ближнем Востоке. Израиль же очень опасается, что Иран создаст какой-нибудь вид оружия массового поражения и ударит по еврейскому государству.
"Хезболла", проиранская военизированная организация, обладает огромным арсеналом ракет, которые регулярно запускаются по территории Израиля. Вооруженные силы этой группировки в Ливане и в Сирии насчитывают примерно 100 тыс. человек. После того, как Израиль уступил "Хезболле" в двух войнах, организация сумела укрепить свои позиции в ближневосточном регионе.
Несмотря на непримиримые противоречия, и Израиль, и Иран на протяжении многих лет пытались избежать перехода конфликта в горячую фазу. Они атаковали друг друга преимущественно на территории третьих стран и чаще всего не брали на себя прямой ответственности. Однако 7 октября 2023 года, в день еврейского праздника - Симхат Тора - группировка "Хамас" нанесла прямой удар по Израилю из сектора Газа, что стало поворотным моментом в конфликте.
25 августа 2024 года "Хезболла" и Израиль обменялись крупнейшими огневыми атаками, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил о завершении первой фазы мести за убийство высокопоставленного члена группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь предупредил, что это не конец противостояния.
Яхья Хоссейн Талаи - бывший участник войны между ирано-иракской войны 1988 года, на данный момент он проживает в Беларуси. Иранец приехал в Минск 14 лет назад по совету друга и был так впечатлен красотой страны, что решил остаться здесь и начал свой бизнес.
Яхья Хоссейн Талаи ценит спокойную атмосферу Беларуси, в отличие от шумного Тегерана, где он жил раньше. Но все же, хоть Беларусь и стала для него вторым домом, он скучает по своей родине - Ирану, ведь там остались его братья и сестры, родителей же забрала война. Он переживает за ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке, Яхья Хоссейн Талаи желает мира для своей родины, как в Беларуси.
Однако на данный момент решение конфликта не рассматривается. Война то затихает, то вновь набирает обороты, но одно ясно - конфликт будет продолжаться, оставаясь одной из самых острых проблем на Ближнем Востоке.
Более подробно об истории арабо-израильского конфликта, о том, какие отношение у Беларуси с воюющими сторонами и о жизни Яхья Хоссейне Талаи - простого иранца в Беларуси - смотрите в специальном репортаже "Неблизкий Восток".
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Фото: ТАСС