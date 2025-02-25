"Хезболла", Иран и Израиль - кто разжигает войну на Ближнем Востоке

Современный этап арабо-израильского конфликта характеризуется вовлечением внешних игроков, таких как Иран, и радикальных группировок, таких как "Хамас" и "Хезболла".

Иран, поддерживающий палестинскую террористическую организацию "Хамас", которая контролирует сектор Газа, рассматривает Израиль как главного противника на Ближнем Востоке. Израиль же очень опасается, что Иран создаст какой-нибудь вид оружия массового поражения и ударит по еврейскому государству.

"Хезболла", проиранская военизированная организация, обладает огромным арсеналом ракет, которые регулярно запускаются по территории Израиля. Вооруженные силы этой группировки в Ливане и в Сирии насчитывают примерно 100 тыс. человек. После того, как Израиль уступил "Хезболле" в двух войнах, организация сумела укрепить свои позиции в ближневосточном регионе.

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Несмотря на непримиримые противоречия, и Израиль, и Иран на протяжении многих лет пытались избежать перехода конфликта в горячую фазу. Они атаковали друг друга преимущественно на территории третьих стран и чаще всего не брали на себя прямой ответственности. Однако 7 октября 2023 года, в день еврейского праздника - Симхат Тора - группировка "Хамас" нанесла прямой удар по Израилю из сектора Газа, что стало поворотным моментом в конфликте.

25 августа 2024 года "Хезболла" и Израиль обменялись крупнейшими огневыми атаками, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил о завершении первой фазы мести за убийство высокопоставленного члена группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь предупредил, что это не конец противостояния.

Яхья Хоссейн Талаи - бывший участник войны между ирано-иракской войны 1988 года, на данный момент он проживает в Беларуси. Иранец приехал в Минск 14 лет назад по совету друга и был так впечатлен красотой страны, что решил остаться здесь и начал свой бизнес.

Яхья Хоссейн Талаи с женой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb89fb-1246-4a51-8c20-6d88a93b9116/conversions/70c49f6a-5fc9-4ae7-9e0b-b28e444990a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb89fb-1246-4a51-8c20-6d88a93b9116/conversions/70c49f6a-5fc9-4ae7-9e0b-b28e444990a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb89fb-1246-4a51-8c20-6d88a93b9116/conversions/70c49f6a-5fc9-4ae7-9e0b-b28e444990a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb89fb-1246-4a51-8c20-6d88a93b9116/conversions/70c49f6a-5fc9-4ae7-9e0b-b28e444990a3-xl-___webp_1920.webp 1920w Яхья Хоссейн Талаи с женой

Яхья Хоссейн Талаи ценит спокойную атмосферу Беларуси, в отличие от шумного Тегерана, где он жил раньше. Но все же, хоть Беларусь и стала для него вторым домом, он скучает по своей родине - Ирану, ведь там остались его братья и сестры, родителей же забрала война. Он переживает за ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке, Яхья Хоссейн Талаи желает мира для своей родины, как в Беларуси.

Однако на данный момент решение конфликта не рассматривается. Война то затихает, то вновь набирает обороты, но одно ясно - конфликт будет продолжаться, оставаясь одной из самых острых проблем на Ближнем Востоке.

Более подробно об истории арабо-израильского конфликта, о том, какие отношение у Беларуси с воюющими сторонами и о жизни Яхья Хоссейне Талаи - простого иранца в Беларуси - смотрите в специальном репортаже "Неблизкий Восток".

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