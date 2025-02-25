Истоки арабо-израильского конфликта - как земля обетованная стала яблоком раздора

Арабо-израильский конфликт, один из самых сложных и затяжных конфликтов в современной истории, берет свое начало с конца 19 века. Именно тогда, с возникновением огромных еврейских общин в Англии, Франции и США, началось формирование идеологии сионизма.

Сионизм - политическое национальное движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине - в Земле Израиля, а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается.

Теодор Герцль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e66a30d-f771-4f54-94df-6b125356cfb2/conversions/b5aaf53f-ad4b-456c-9f57-1f6c64a00208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e66a30d-f771-4f54-94df-6b125356cfb2/conversions/b5aaf53f-ad4b-456c-9f57-1f6c64a00208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e66a30d-f771-4f54-94df-6b125356cfb2/conversions/b5aaf53f-ad4b-456c-9f57-1f6c64a00208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e66a30d-f771-4f54-94df-6b125356cfb2/conversions/b5aaf53f-ad4b-456c-9f57-1f6c64a00208-xl-___webp_1920.webp 1920w Теодор Герцль

Основатель этого политического движения Теодор Герцль впервые выдвинул идею о том, что евреи смогут избавиться от преследований и дискриминации только создав собственное государство. Однако главной проблемой стало отсутствие территории, где евреи составляли бы большинство населения.

После долгих дискуссий на собрании Всемирной сионистской организации, основанной Теодором Герцлем в начале 20 века, было решено создать государство на исторической родине евреев - в Палестине. Однако не только евреи считали эти земли исконно своими, арабы также претендовали на территорию Палестины, ведь жили они там на протяжении столетий.

Ситуация обострилась после Первой мировой войны, когда Англия, разбив с помощью арабских повстанцев Османскую империю, которая тогда владела Палестиной, получила контроль над этой территорией.

Лондон пообещал арабам помощь в создании большого арабского государства, а в 1917 году британский министр иностранных дел Артур Бальфур поддержал создание еврейского национального очага в Палестине.

В то же время Англия и Франция договорились о разделе тех самых арабских владений Османской империи между собой. Все эти противоречивые обещания заложили основу для будущих столкновений.

В 1947 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства - еврейское и арабское. Иерусалим и Вифлеем должны были стать территориями под международным контролем. Однако резолюция не понравилась ни одной стороне конфликта.

На заседании Лиги арабских государств было принято решение совместными усилиями предотвратить создание еврейского государства. Уже на следующий день после провозглашения независимости Израиля, 14 мая 1948 года, началась первая арабо-израильская война.

В конце мая 1967 года арабские страны начали наращивать военные силы у границ Израиля, открыто угрожая уничтожить еврейское государство. В ответ Израиль нанес упреждающий удар, и всего за шесть дней конфликт был завершен. Именно тогда была установлена линия прекращения огня, которая сегодня часто изображается на картах как граница Израиля.

Более подробно о современном этапе арабо-израильского конфликта, о том, какие отношение у Беларуси с воюющими сторонами и о жизни Яхья Хоссейне Талаи - простого иранца в Беларуси - смотрите в спецрепортаже "Неблизкий Восток".