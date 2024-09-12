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"Хезболла" нанесла удары беспилотниками по военной базе Вилон Израиля

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Фото: РИА Новости

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении пресс-службы движения 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников-камикадзе базу стратегического запаса дивизий 36 и 210 на востоке города Сафад", - сообщает пресс-служба.

Согласно заявлению, были нанесены точечные удары, поразившие поставленные цели.

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