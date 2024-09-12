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"Хезболла" нанесла удары беспилотниками по военной базе Вилон Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали группой беспилотников израильскую военную базу Вилон в пригороде Сафад (Цфат), говорится в заявлении пресс-службы движения 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников-камикадзе базу стратегического запаса дивизий 36 и 210 на востоке города Сафад", - сообщает пресс-служба.
Согласно заявлению, были нанесены точечные удары, поразившие поставленные цели.
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