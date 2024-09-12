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"Хезболла" выпустила около 115 снарядов по территории Израиля за сутки
Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по территории Ливана и сектору Газа.
По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, в палестинском анклаве 31 человек погиб этой ночью в результате бомбардировок израильской авиации. В Ливане число жертв от атак ЦАХАЛ за сутки достигло 24, ранено более 90. Израильские истребители совершили налет на погранпереход на севере Ливана. По данным СМИ, самолеты нанесли удары по дороге, идущей в Сирию, в ответ открыли огонь сирийские средства ПВО.
В свою очередь ЦАХАЛ сообщил, что "Хезболла" 14 сентября выпустила около 115 снарядов по территории Израиля. Кроме того, отряды движения поразили израильский военный объект близ границы с Ливаном. Военнослужащие ЦАХАЛ также попали под обстрел на ливанской территории.
Тель-Авив продолжает обсуждать ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября. Израильский премьер заявил Белому дому, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, но не по нефтяным или ядерным.
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