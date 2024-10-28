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"Хезболла" за сутки выпустила более 90 ракет по северу Израиля
"Хезболла" за сутки выпустила больше 90 ракет по северу Израиля. Большинство было перехвачено, остальные упали в открытой местности.
В городе Тамра в результате атаки 5 человек получили ранения, разрушены два жилых комплекса и автомобили. По данным агентства Reuters, в городе Акко беспилотник "Хезболлы" врезался в один из заводов - пострадали двое сотрудников фабрики.
Иран определит форму ответа на израильскую атаку
Тем временем власти Ирана "определят форму ответа" на субботнюю израильскую атаку. Об этом заявил верховный лидер страны Аятолла Али Хаменеи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил США в причастности к этой атаке на Тегеран. По его словам, Белый дом предоставил израильским ВВС воздушный коридор и необходимое оборудование.
А Ирак уже направил ООН протест в связи с незаконным пролетом израильских самолетов в его воздушном пространстве при атаке на Иран.
Официальный Тель-Авив сообщает, что ночной удар 26 октября достиг всех намеченных целей. Как заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, страна нанесла мощный ущерб оборонительному потенциалу Ирана, а также его ракетному производству. В Тегеране это опровергают.
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