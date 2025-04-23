3.67 BYN
3.03 BYN
3.48 BYN
Хренин пригласил военных Катара пройти тренировки в Беларуси
Военная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Катаре.
Накануне участники во главе с министром обороны посетили один из центров подготовки военных. Виктор Хренин ознакомился с инфраструктурой и возможностями центра подготовки кадров и пригласил офицеров и военнослужащих пройти тренировки в нашей стране.
Последние годы в Беларуси упор делается на беспилотные летательные аппараты, а также противодействие дронам. Это заинтересовало катарскую сторону.