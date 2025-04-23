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Хренин пригласил военных Катара пройти тренировки в Беларуси

Военная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Катаре.

Накануне участники во главе с министром обороны посетили один из центров подготовки военных. Виктор Хренин ознакомился с инфраструктурой и возможностями центра подготовки кадров и пригласил офицеров и военнослужащих пройти тренировки в нашей стране.

Последние годы в Беларуси упор делается на беспилотные летательные аппараты, а также противодействие дронам. Это заинтересовало катарскую сторону.

КатарармияВиктор Хренин