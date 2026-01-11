Киев готовит отмену отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы

Рада Украины готовит закон об отмене отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы. Глава украинского комитета по вопросам образования уточнил, что это коснется и тех, кто собирается учиться в учреждениях профобразования.



Вывод один: принудительная мобилизация в "незалежной" разрастается. И вот пример: девушка пытается отбить парня от сотрудников ТЦК, за что ее бросили в сугроб.