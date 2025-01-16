Украина и Великобритания заключили соглашение о "столетнем партнерстве"

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который приехал в Киев, заключили соглашение между Украиной и Великобританией о столетнем партнерстве, сообщает ТАСС.

"Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

Отмечается, что этот документ углубит двусторонние отношения в оборонной сфере, кроме того, он предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Стармер может объявить о выделении 40 млн фунтов стерлингов (более 48 млн долларов) помощи Украине в рамках визита в Киев. Кроме того, сообщалось, что стороны заключат соглашение, которое позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на украинской территории и укрепит военно-морское сотрудничество двух стран.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который встречал Стармера на железнодорожном вокзале в Киеве, сообщил, что особое внимание в договоре уделено вопросам безопасности.

МИД Британии пишет на своем сайте, что соглашение "усилит военное сотрудничество в области морской безопасности и создаст новые принципы работы для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях".

Также в документе говорится о сотрудничестве в области технологий и науки, в том числе для производства дронов и космических аппаратов, а также в здравоохранении, сельском хозяйстве и образовании, пишет русская служба ВВС news.

По данным газеты The Guardian, ожидается, что Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.

Стармер занял свой пост полгода назад, однако, в отличие от своих предшественников, не спешил с поездкой Киев. Это его первый визит в Украину в качестве премьер-министра Великобритании.

В Госдуме РФ сочли планы о долговременном партнерстве излишне оптимистичными, учитывая, что Украина из-за политики киевского режима рискует в ближайшее время утратить суверенитет. Стармер же использует украинскую тему для решения внутренних политических проблем, добавляют эксперты.

В конце ноября 2024 года Служба внешней разведки (СВР) РФ предупреждала, что на Западе планируют фактическую оккупацию Украины под видом развертывания в стране "миротворческого контингента", общая численность которого составит 100 тыс. человек, пишет RT.

В Кремле же отмечают, что размещение любого миротворческого контингента возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Москву не устраивают предложения, которые исходят и от представителей команды избранного президента США Дональда Трампа, по вводу в Украину миротворческого контингента "британских и европейских сил".

"Украина стремительно теряет собственный суверенитет, из-за проводимой под руководством Запада политики она рискует перестать существовать как государство в принципе, так что укреплять связи, обозначенные в этом соглашении, Лондону в скором времени просто будет не с кем, - заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. - В целом подписание такого соглашения очередной раз подтверждает заинтересованность Запада, в частности Великобритании, в использовании Украины в качестве инструмента против России. Ни о каком благополучии этой страны и ее граждан речи не идет".

При этом парламентарий напомнил, что Зеленского нельзя назвать легитимным президентом Украины, поэтому все заключенные с ним соглашения весьма сомнительны с точки зрения юридической силы.

"Накачивание Киева оружием, использование украинских граждан в качестве живой силы, желание прибрать к рукам ресурсы Украины и удовлетворение своих шкурных интересов Запад традиционно прикрывает такими популистскими соглашениями", - добавил Дмитрий Белик.