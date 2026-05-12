Киев и Вашингтон подготовили меморандум о сотрудничестве в сфере БПЛА

Украина становится испытательным полигоном и технологическим донором для Пентагона. Киев и Вашингтон подготовили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере беспилотной авиации.

Документ закладывает фундамент для создания совместных предприятий. Они позволят Украине не только производить дроны на американские гранты, но и легально экспортировать военные разработки в США.

Вашингтон - не единственный игрок, стремящийся капитализировать конфликт. Киев уже договорился о десятилетних контрактах на поставку технологий беспилотников с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

