Киев и Вашингтон подготовили меморандум о сотрудничестве в сфере БПЛА
Автор:Редакция news.by
Украина становится испытательным полигоном и технологическим донором для Пентагона. Киев и Вашингтон подготовили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере беспилотной авиации.
Документ закладывает фундамент для создания совместных предприятий. Они позволят Украине не только производить дроны на американские гранты, но и легально экспортировать военные разработки в США.
Вашингтон - не единственный игрок, стремящийся капитализировать конфликт. Киев уже договорился о десятилетних контрактах на поставку технологий беспилотников с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.